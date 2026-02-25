LPI-SHL: Handpoliermaschine entwendet
Kloster Rohr (ots)
Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 06.02.2026 bis Dienstagmorgen eine Handpoliermaschine aus einer Werkstatt der Bildungseinrichtung in Kloster Rohr. Die Maschine hat einen Wert von etwa 600 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Gerätes geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0047098/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.
