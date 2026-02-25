LPI-SHL: Einbruchsversuch misslungen
Suhl (ots)
Dienstag gegen 01:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Werkstatt einer Motorenbaufirma in der Simsonstraße in Suhl einzudringen. Der Versuch scheiterte und die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruchsversuch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0047192/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell