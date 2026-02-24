Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 300 Euro an Betrüger verloren

Wernshausen (ots)

Ein Mann aus Wernshausen verlor am Sonntag fast 300 Euro an Betrüger. Er erhielt eine E-Mail eines online-Bezahldienstes, in welcher er aufgefordert wurde, sein dortiges Konto zu aktualisieren. Er folgte dem Link, gab seine persönlichen Daten ein und stellte im weiteren Verlauf fest, dass sieben unberechtigte Abbuchungen vorgenommen worden waren. Bleiben Sie wachsam im Umgang mit online-Zahlmöglichkeiten. Geben Sie Ihre Daten nicht einfach so preis. Informieren Sie sich im Vorfeld auf verifizierten Seiten und behalten Sie Ihre Kontodaten für sich.

