Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Motorradfahrer leicht verletzt - Unfallverursacher flüchtig - Zeugen gesucht

Herzlake (ots)

Bereits am Donnerstag gegen 14:30 Uhr kam es auf der B213 zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Fahrer eines Motorrades und ein 40-jähriger Fahrer eines Motorrades überholten in dieser Reihenfolge eine Fahrzeugschlange in Fahrtrichtung Herzlake. In diesem Moment scherte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw, ebenfalls zum Überholen, aus der Fahrzeugschlange aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wichen die beiden Motorradfahrer auf den Grünstreifen aus, wo es jedoch zwischen ihnen beiden zu einem Zusammenstoß kam. Der 40-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.

