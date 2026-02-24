LPI-SHL: Schließzylinder beschädigt
Zella-Mehlis (ots)
Ein bislang unbekannter Täter beschädigte den Schließzylinder einer Wohnungstür in einem Haus in der Hauptstraße in Zella-Mehlis. Festgestellt wurde die Tat am Montag. Durch eine klebrige Substanz ist der Zylinder nun unbrauchbar. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0046426/2026 bei der Polizei in Suhl zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell