LPI-SHL: Einbruch in Vereinshütte
Suhl (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zur "Dombergberghütte" in der Straße "Auf dem Domberg" in Suhl. Sie entwendeten fünf Euro Bargeld sowie einen Außenstrahler mit Bewegungsmelder. Der verursachte Gesamtschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0045592/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell