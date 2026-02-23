PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 1,0 Promille

Bad Salzungen (ots)

Sonntagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen einen 25-jährigen Autofahrer in Bad Salzungen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille, weshalb eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt folgten. Die Polizisten bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

