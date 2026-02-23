LPI-SHL: 1,0 Promille
Bad Salzungen (ots)
Sonntagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen einen 25-jährigen Autofahrer in Bad Salzungen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille, weshalb eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt folgten. Die Polizisten bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
