PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto gekauft, Kennzeichen geklaut?

Eisenach / Bad Salzungen (ots)

Einen nicht ganz alltäglichen Einsatz hatten die Beamten der Polizeiinspektion Bad Salzungen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Sie führten in Witzelroda eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer eines Pkw Ford durch. Dabei stellten sie fest, dass die Kennzeichen, welche am Fahrzeug angebracht waren, nicht zu diesem gehörten und der 23 - jährige Fahrer zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Das Fahrzeug hatte er kurz zuvor in Eisenach käuflich erworben. Im Zuge weiterer Überprüfungen in Zusammenarbeit mit den Kollegen der PI Eisenach wurde ermittelt, dass die Kennzeichen unmittelbar zuvor an einem Pkw Opel in Eisensach entwendet worden waren. Eine entsprechende Anzeige lag dort bereits vor. Somit konnte sich der geschädigte Halter des Pkw Opel aus Eisenach bereits am Samstag Nachmittag über die Wiedererlangung seiner entwendeten Kennzeichen freuen. Den Fahrer des Pkw Ford erwarten nun mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Diebstahl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 15:57

    LPI-SHL: Alkoholisiert und laut im Straßenverkehr

    Krayenberggemeinde (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren ein 38 - jähriger und ein 32 - jähriger Mann mit ihren Fahrzeugen, einem E - Scooter und einem Fahrrad, gemeinsam in Merkers unterwegs und schrien dabei lautstark, sodass ein vorbei fahrender Streifenwagen auf sie aufmerksam wurde. Die Beamten der PI Bad Salzungen führten eine Verkehrskontrolle mit den beiden jungen Männern durch. Dabei konnte ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 15:24

    LPI-SHL: Betrug per E-Mail - 2000 Euro abgezockt

    Suhl (ots) - Am 20.02.2026 wurde in Steinbach-Hallenberg ein 62-jähriger Mann Opfer einer Betrugsmasche per E-Mail. Er hatte eine E-Mail angeblich von seinem Bankinstitut erhalten, in der der Geschädigte seine "photoTan-Aktivierung" durchführen sollte. Der Geschädigte glaubte den Anweisungen und telefonierte anschließend mit einem unbekannten Täter, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Der Täter konnte den ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 15:18

    LPI-SHL: Kaffee heiß begehrt

    Suhl (ots) - ~ Am Freitag und Samstag haben drei männliche Diebe versucht, aus den Einkaufsmärkten in Suhl größere Mengen Kaffee und andere Artikel zu entwenden. Am Freitag, den 20.02.2026, wurde ein Beamter des ID Suhl außerhalb seines Dienstes in einem Einkaufsmarkt in Suhl in der Mauerstraße auf eine männliche Person aufmerksam, die sich an ihm an der Kasse vorbeischlängeln wollte. Dieser 30-jährige Täter aus Gotha hatte Drogerieartikel und Kaffee im Wert von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren