Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto gekauft, Kennzeichen geklaut?

Eisenach / Bad Salzungen (ots)

Einen nicht ganz alltäglichen Einsatz hatten die Beamten der Polizeiinspektion Bad Salzungen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Sie führten in Witzelroda eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer eines Pkw Ford durch. Dabei stellten sie fest, dass die Kennzeichen, welche am Fahrzeug angebracht waren, nicht zu diesem gehörten und der 23 - jährige Fahrer zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Das Fahrzeug hatte er kurz zuvor in Eisenach käuflich erworben. Im Zuge weiterer Überprüfungen in Zusammenarbeit mit den Kollegen der PI Eisenach wurde ermittelt, dass die Kennzeichen unmittelbar zuvor an einem Pkw Opel in Eisensach entwendet worden waren. Eine entsprechende Anzeige lag dort bereits vor. Somit konnte sich der geschädigte Halter des Pkw Opel aus Eisenach bereits am Samstag Nachmittag über die Wiedererlangung seiner entwendeten Kennzeichen freuen. Den Fahrer des Pkw Ford erwarten nun mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Diebstahl.

