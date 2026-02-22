Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert und laut im Straßenverkehr

Krayenberggemeinde (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren ein 38 - jähriger und ein 32 - jähriger Mann mit ihren Fahrzeugen, einem E - Scooter und einem Fahrrad, gemeinsam in Merkers unterwegs und schrien dabei lautstark, sodass ein vorbei fahrender Streifenwagen auf sie aufmerksam wurde. Die Beamten der PI Bad Salzungen führten eine Verkehrskontrolle mit den beiden jungen Männern durch. Dabei konnte festgestellt werden, dass sie ihre Fahrzeuge jeweils unter einem erhelblichen und auch strafrechtlich relevanen Einfluss von Alkohol im Straßenverkehr führten. Die Folge: Blutprobenentnahme im Klinikum Bad Salzungen und Strafanzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell