Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Meiningen (ots)

Bisher unbekannte Täter haben im Tatzeitraum 19.02.2026 - 21.02.2026 einen Schaden am REWE-Center in Meiningen von ca. 2000 Euro verursacht.

Vom Parkdeck aus wurden Steine auf ein Vordach auf der Rückseite des Einkaufsmarktes geworfen, sodass dieses zerstört wurde. Besonders ärgerlich ist, dass dieses Dach erst vor kurzem, aufgrund einer vorangegangenen Sachbeschädigung, ersetzt wurde.

Die Polizei Meiningen bittet die Bürger um Mithilfe zur Ermittlung der bisher unbekannten Täter. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat, oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polieziinspektion Schmalkalden-Meiningen, unter Verwendung des Aktenzeichen 0045307/2026, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell