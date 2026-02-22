Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannter Täter nach Vandalismus gesucht

Schmalkalden (ots)

Am 20.02.2026, gegen 19:30 Uhr, warf ein bisher ubekannter Täter einen Pflasterstein an ein Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Näherstiller Straße in Schmalkalden.

Hierdurch wurde die äußere Scheibe des doppelt-verglasten Fensters beschädigt. Es entstand hierdurch Sachschaden und das Fenster muss ersetzt werden.

In letzter Zeit häuften sich gleichgelagerte Fälle in den angrenzenden Wohngebieten.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat, oder dem bisher unbekannten Täter machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen, unter Verwendung des Aktenzeichens 0044877/2026, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell