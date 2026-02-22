PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannter Täter nach Vandalismus gesucht

Schmalkalden (ots)

Am 20.02.2026, gegen 19:30 Uhr, warf ein bisher ubekannter Täter einen Pflasterstein an ein Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Näherstiller Straße in Schmalkalden.

Hierdurch wurde die äußere Scheibe des doppelt-verglasten Fensters beschädigt. Es entstand hierdurch Sachschaden und das Fenster muss ersetzt werden.

In letzter Zeit häuften sich gleichgelagerte Fälle in den angrenzenden Wohngebieten.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat, oder dem bisher unbekannten Täter machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen, unter Verwendung des Aktenzeichens 0044877/2026, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 09:00

    LPI-SHL: Gleich mehrere Drogenfahrten aufgeklärt

    Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots) - Am 20.02.2026 konnten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen gleich mehrere Verkehrssünder im Landkreis aus dem Verkehr ziehen. Um 08:25 Uhr konnte im Grenzweg in Schmalkalden ein 46-jähriger VW Fahrer festgestellt werden, welcher ein positives Ergebnis seines Dorgenvortestes auf Kokain hatte. Gegen 14:40 Uhr war es dann ein 39-jähriger E-Scooter Fahrer, welcher im ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 07:26

    LPI-SHL: Zigarettenautomat sollte mit einem Auto aus der Verankerung gerissen werden

    Auengrund/Crock (ots) - Am Samstag, gegen 20:00 Uhr ereignete sich am Sportlerheim in Crock eine recht spektakuläre Tat. Täter befestigten an einem Zigarettenautomaten einen Spanngurt. Ebenfalls wurde ein Auto am Spanngurt festgemacht. Nun versuchten die Täter mit der Kraft des Pkw den Zigarettenautomaten aus der Verankerung zu reißen. Dieses Handeln bemerkten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren