Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat sollte mit einem Auto aus der Verankerung gerissen werden

Auengrund/Crock (ots)

Am Samstag, gegen 20:00 Uhr ereignete sich am Sportlerheim in Crock eine recht spektakuläre Tat. Täter befestigten an einem Zigarettenautomaten einen Spanngurt. Ebenfalls wurde ein Auto am Spanngurt festgemacht. Nun versuchten die Täter mit der Kraft des Pkw den Zigarettenautomaten aus der Verankerung zu reißen. Dieses Handeln bemerkten Zeugen und informierten umgend die Polizei Hildburghausen, die auch zeitnah mit zwei Streifenwagen am Einsatzort eintraf. Das Tatfahrzeug war zu diesem Zeitpunkt bereits verschwunden. Der Zigarettenautomat schien unbeschädigt zu sein, der Spanngurt befand sich noch vor Ort. Eine Fahndung führte zeitnah zum Erfolg. An einer Tankstelle in Eisfeld konnte der Pkw mit mehreren Insassen festgestellt werden. Gegen drei männliche Personen im Alter von 17 bis 19 Jahren wurden Strafermittlungsverfahren eingeleitet.

