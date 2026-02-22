PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat sollte mit einem Auto aus der Verankerung gerissen werden

Auengrund/Crock (ots)

Am Samstag, gegen 20:00 Uhr ereignete sich am Sportlerheim in Crock eine recht spektakuläre Tat. Täter befestigten an einem Zigarettenautomaten einen Spanngurt. Ebenfalls wurde ein Auto am Spanngurt festgemacht. Nun versuchten die Täter mit der Kraft des Pkw den Zigarettenautomaten aus der Verankerung zu reißen. Dieses Handeln bemerkten Zeugen und informierten umgend die Polizei Hildburghausen, die auch zeitnah mit zwei Streifenwagen am Einsatzort eintraf. Das Tatfahrzeug war zu diesem Zeitpunkt bereits verschwunden. Der Zigarettenautomat schien unbeschädigt zu sein, der Spanngurt befand sich noch vor Ort. Eine Fahndung führte zeitnah zum Erfolg. An einer Tankstelle in Eisfeld konnte der Pkw mit mehreren Insassen festgestellt werden. Gegen drei männliche Personen im Alter von 17 bis 19 Jahren wurden Strafermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 21.02.2026 – 06:48

    LPI-SHL: Alkohol am Steuer

    Schleusegrund (ots) - Am Abend des 20.02.2026 befand sich ein Streifenwagen im Ortsteil Lichtenau, es sollten einige Fahrzeuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Gegen 21.30 Uhr wurde eine Kleintransporter gestoppt. Da beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt wurde, wurde dieser einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest unterzogen. Der Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Damit lag der Fahrzeugführer über dem zulässigen Grenzwert und muss ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 00:41

    LPI-SHL: Vermisster Jugendlicher konnte wohlbehalten aufgefunden werden

    Brotterode-Trusetal (ots) - Der seit dem 17.02.2026 vermisste 15-jährige Jugendliche aus Brotterode-Trusetal konnte nach Zeugenhinweisen in der Nacht vom 20.02. auf den 21.02. wohlbehalten durch die Polizei aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise der Bevölkerung, die letztendlich zum Auffinden des Jugendlichen führen konnten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren