LPI-SHL: Vermisster Jugendlicher konnte wohlbehalten aufgefunden werden
Brotterode-Trusetal (ots)
Der seit dem 17.02.2026 vermisste 15-jährige Jugendliche aus Brotterode-Trusetal konnte nach Zeugenhinweisen in der Nacht vom 20.02. auf den 21.02. wohlbehalten durch die Polizei aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise der Bevölkerung, die letztendlich zum Auffinden des Jugendlichen führen konnten.
