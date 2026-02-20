LPI-SHL: Einbruch am Tierpark
Suhl (ots)
Ein bislang unbekannter Täter brach Mittwochnachmittag in das Kassenhäuschen des Tierparks in der Carl-Fiedler-Straße in Suhl ein. Er entwendete anschließend das Geld aus einer Kassette und machte sich danach noch am Münzeinwurf einer elektrischen Spielanlage zu schaffen. Wie hoch der Gesamtschaden ist, muss noch ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0043168/2026 bei der Polizei in Suhl.
