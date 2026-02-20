Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Ein 50-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagabend die Würzburger Straße in Suhl. Er wollte nach rechts in die Dr.-Theodor-Neubauer-Straße abbiegen, kam dabei aber zu weit nach links, fuhr auf eine Verkehrsinsel und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr der Mann mit seinem BMW einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Beamten der Suhler Polizei konnten den 40-Jährigen aber wenig später in der Leonhard-Frank-Straße feststellen. Eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht war die Folge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell