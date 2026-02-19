LPI-SHL: Auf Lkw aufgefahren
Siegmundsburg (ots)
Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer befuhr Mittwochmorgen die Bundesstraße 281 von Saargrund nach Siegmundsburg. Er blieb mit seinem Brummi auf der winterlichen Fahrbahn hängen und kam nicht mehr vorwärts. Der hinter ihm fahrende 34-jährige Transporterfahrer bemerkte das zu spät, versuchte noch vorbeizukommen, stieß aber dennoch mit dem Lastwagen zusammen. Der Transporter war nur noch Schrott, aber Verletzte gab es glücklicherweise nicht.
