PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Lkw aufgefahren

Siegmundsburg (ots)

Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer befuhr Mittwochmorgen die Bundesstraße 281 von Saargrund nach Siegmundsburg. Er blieb mit seinem Brummi auf der winterlichen Fahrbahn hängen und kam nicht mehr vorwärts. Der hinter ihm fahrende 34-jährige Transporterfahrer bemerkte das zu spät, versuchte noch vorbeizukommen, stieß aber dennoch mit dem Lastwagen zusammen. Der Transporter war nur noch Schrott, aber Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 09:25

    LPI-SHL: In den Gegenverkehr gekracht

    Brotterode (ots) - Eine 18-jährige Autofahrerin befuhr Mittwochvormittag die Landstraße von Brotterode in Richtung Trusetal. In einer Linkskurve verlor sie auf der winterlichen Straße die Kontrolle über ihren Pkw, geriet auf die linke Fahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 40-Jährigen zusammen. Glücklicherweise blieb es bei Blechschäden. Die Frauen verletzten sich nicht. Um die kaputten ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 15:18

    LPI-SHL: Fazit zum Karneval

    Wasungen/Gießübel/Viernau (ots) - Die närrische Jahreszeit endet mit dem heutigen Aschermittwoch. Im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Suhl fanden in den vergangenen Tagen zahlreiche Karnevalsumzüge und Abendveranstaltungen statt. Aus Sicht der Polizei liefen die Veranstaltung ohne besondere Vorkommnisse und Behinderungen. Dennoch waren vor allem in und um Wasungen einige Straftaten zu verzeichnen. Seit dem 11.02.2026 nahm die Polizei in Wasungen insgesamt 22 ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 10:24

    LPI-SHL: Unfall mit Personenschaden

    Schwarza (ots) - Am 17.02.2026 gegen 17.00 Uhr fuhr ein 49jähriger Fahrer eines Pkw BMW von Viernau in Richtung Schwarza. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer auf den Seitenstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren