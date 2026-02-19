LPI-SHL: Auf Lkw aufgefahren

Wasungen/Gießübel/Viernau (ots) - Die närrische Jahreszeit endet mit dem heutigen Aschermittwoch. Im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Suhl fanden in den vergangenen Tagen zahlreiche Karnevalsumzüge und Abendveranstaltungen statt. Aus Sicht der Polizei liefen die Veranstaltung ohne besondere Vorkommnisse und Behinderungen. Dennoch waren vor allem in und um Wasungen einige Straftaten zu verzeichnen. Seit dem 11.02.2026 nahm die Polizei in Wasungen insgesamt 22 ...

mehr