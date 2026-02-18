LPI-SHL: Unfall mit Personenschaden
Schwarza (ots)
Am 17.02.2026 gegen 17.00 Uhr fuhr ein 49jähriger Fahrer eines Pkw BMW von Viernau in Richtung Schwarza. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer auf den Seitenstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden.
