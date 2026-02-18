PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gleich zwei Fahrräder entwednet

Schmalkalden (ots)

Im Zeitraum vom 16.02.2026 19.00 Uhr bis 17.02.2026 15.00 Uhr gelangten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Weidebrunner Tor in Schmalkalden. Hier entwendeten der oder die unbekannten Täter zwei E-Bikes im Wert von ca. 9000,00 Euro. Die E-Bikes waren mittels Fahrradschloss gesichert. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Meiningen unter der Tel.-Nummer 03693/591-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

