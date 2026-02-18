PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kleiner Irrtum sorgt für große Suche

Römhild (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gegen 00:30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem ein Bewohner zunächst nicht aufgefunden werden konnte und eine Suche im Gebäude sowie im unmittelbaren Nahbereich außerhalb eingeleitet wurde.

Nach rund zwei Stunden konnte Entwarnung gegeben werden. Der Mann wurde wohlauf in einem anderen Zimmer schlafend angetroffen und hatte die nächtliche Aufregung schlicht verschlafen. Ursache war ein beim Schichtwechsel nicht weitergegebener Zimmerwechsel.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

