Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Viernau (Steinbach-Hallenberg) (ots)

Am späten Nachmittag des 17.02.2026 befuhr ein 49-jähriger Meininger mit seinem BMW die Landstraße zwischen Viernau und Schwarza (LK Schmalkalden-Meiningen). Aus bisher noch zu ermittelnden Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme erhärteten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl den Verdacht auf den Konsum berauschender Mittel. Eine Blutentnahme wurde daher angeordnet.

Die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr erfordert ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit. Berauschende Mittel, seien es Medikamente, Alkohol oder auch Betäubungsmittel, haben dort nichts verloren. Die begonnene Fastenzeit ist ein guter Anlass von derartigen Stoffen auf Dauer Abstand zu nehmen und damit zur Verkehrssicherheit beizutragen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell