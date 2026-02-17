PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Abbiegen

Brünn (ots)

Eine 40-jährige Autofahrerin befuhr Montagnachmittag die Bundesstraße 281 von Brünn in Richtung Eisfeld. Sie wollte nach links in Richtung Autobahn abbiegen, übersah dabei aber den entgegenkommenden Pkw einer 19-Jährigen. Die Autos stießen zusammen. Die Jüngere der beiden verletzte sich und kam ins Krankenhaus. Ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 13:40

    LPI-SHL: Hundeangriff

    Schmiedefeld (ots) - Eine 58 Jahre alte Frau lief Montagmittag mit ihrem Labrador in der Suhler Chaussee in Schmiedefeld spazieren. Plötzlich wurde der Vierbeiner der Frau von einem freilaufenden Staffordshire Terrier angegriffen. Die Frau ging dazwischen und rief um Hilfe. Erst zu diesem Zeitpunkt kam der unbekannte Tierhalter zur Unterstützung. Beide rangen mit dem Hund und schafften es, ihn vom Labrador zu lösen. Die Frau und ihr Hund erlitten Bisswunden. Vom ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 13:38

    LPI-SHL: Kellereinbruch

    Hildburghausen (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag- bis Montagnachmittag über ein kleines Fenster in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedensstraße in Hildburghausen ein. Neben Wurstwaren, waren auch alkoholische und nicht alkoholische Getränke Ziel der Einbrecher. Ein Schaden von über 500 Euro entstand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 13:37

    LPI-SHL: Alkoholisiert unterwegs

    Bad Salzungen (ots) - Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Montagnachmittag einen 48-jährigen Autofahrer in der Straße "Am Lindig" in Bad Salzungen. Dabei stellten sie einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Test zeigte einen Weert von über 1,8 Promille. Der Mann musste daraufhin die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr war die Folge. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren