LPI-SHL: Unfall beim Abbiegen
Brünn (ots)
Eine 40-jährige Autofahrerin befuhr Montagnachmittag die Bundesstraße 281 von Brünn in Richtung Eisfeld. Sie wollte nach links in Richtung Autobahn abbiegen, übersah dabei aber den entgegenkommenden Pkw einer 19-Jährigen. Die Autos stießen zusammen. Die Jüngere der beiden verletzte sich und kam ins Krankenhaus. Ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro entstand.
