LPI-SHL: Tierschutzverein bestohlen

Schmiedefeld (ots) - Eine 58 Jahre alte Frau lief Montagmittag mit ihrem Labrador in der Suhler Chaussee in Schmiedefeld spazieren. Plötzlich wurde der Vierbeiner der Frau von einem freilaufenden Staffordshire Terrier angegriffen. Die Frau ging dazwischen und rief um Hilfe. Erst zu diesem Zeitpunkt kam der unbekannte Tierhalter zur Unterstützung. Beide rangen mit dem Hund und schafften es, ihn vom Labrador zu lösen. Die Frau und ihr Hund erlitten Bisswunden. Vom ...

mehr