LPI-SHL: Tierschutzverein bestohlen
Schmalkalden (ots)
Ein unbekannter Täter betrat in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen ein Gebäude des Tierschutzvereins in der Straße "Eichelbach" in Schmalkalden. Er entwendete anschließend mehrere Schlüssel für weitere Gebäude und Räumlichkeiten sowie mehrere Werkzeuge. Ein Schaden von über 500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0040117/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell