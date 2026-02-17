PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht nach Spiegelklatscher

Masserberg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters befuhr am Montag gegen 12:20 Uhr die Strecke von Masserberg nach Heubach. Beim aneinander vorbeifahren prallten die jeweiligen Außenspiegel aneinander. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Transporter-Fahrer weiter. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0040480/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

