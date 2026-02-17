LPI-SHL: Unfallflucht nach Spiegelklatscher
Masserberg (ots)
Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters befuhr am Montag gegen 12:20 Uhr die Strecke von Masserberg nach Heubach. Beim aneinander vorbeifahren prallten die jeweiligen Außenspiegel aneinander. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Transporter-Fahrer weiter. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0040480/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.
