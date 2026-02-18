PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruchsdiebstahl in Goldlauter-Heidersbach

Suhl (ots)

In der Nacht vom 16.02.26 auf 17.02.26 (Montag auf Dienstag) drangen unbekannte Täter in Suhl, Ortsteil Goldlauter-Heidersbach, im Wohngebiet Albert-Kehr-Straße, gewaltsam über eine Seitentür in eine umfriedete Garage ein und entwendeten dort drei hochwertige Pedelecs der Marke Cube. Sehr wahrscheinlich wurden die Räder in einen in der Nähe abgeparkten Transporter bzw. Kleinbus verladen und so abtransportiert.

Wer kann sachdienliche Hinweise geben bzw. hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Haben Sie in der Nacht im dortigen Wohngebiet ungewöhnliche Geräusche vernommen? Gab es im Wohngebiet Albert-Kehr-Straße oder im Umfeld weitere Einbrüche bzw. Versuche?

Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter u. a. Adresse zum Aktenzeichen: 0041178/2026 auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

