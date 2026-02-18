Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fazit zum Karneval

Wasungen/Gießübel/Viernau (ots)

Die närrische Jahreszeit endet mit dem heutigen Aschermittwoch. Im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Suhl fanden in den vergangenen Tagen zahlreiche Karnevalsumzüge und Abendveranstaltungen statt. Aus Sicht der Polizei liefen die Veranstaltung ohne besondere Vorkommnisse und Behinderungen. Dennoch waren vor allem in und um Wasungen einige Straftaten zu verzeichnen. Seit dem 11.02.2026 nahm die Polizei in Wasungen insgesamt 22 Anzeigen auf. Diese erstrecken sich vom Fahren unter Alkohol oder berauschenden Mitteln bis hin zu Körperverletzungen bei Abendveranstaltungen. Insgesamt 16 Mal musste die Polizei hinzukommen, weil zum Teil stark alkoholisierte Personen aufeinander losgingen und sich verletzten. Zudem gab es Sachbeschädigungen an einem Fahrzeug und an einer Hauseingangstür. In zwei Fällen laufen derzeit die Ermittlungen, ob möglicherweise K.O.-Tropfen verabreicht worden waren. Die jeweiligen Anzeigenerstatter klagten, nachdem sie Alkohol zu sich nahmen, über Erinnerungslücken und Unwohlsein. In keinem der Fälle kam es zu körperlichen Übergriffen. Auch in Gießübel hat die Polizei eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen und die wohl schwerwiegendste Verletzung erlitt ein Mann am 15.02.2026 in Viernau (siehe Pressemeldung vom 16.02.2026).

