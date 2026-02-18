PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fazit zum Karneval

Wasungen/Gießübel/Viernau (ots)

Die närrische Jahreszeit endet mit dem heutigen Aschermittwoch. Im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Suhl fanden in den vergangenen Tagen zahlreiche Karnevalsumzüge und Abendveranstaltungen statt. Aus Sicht der Polizei liefen die Veranstaltung ohne besondere Vorkommnisse und Behinderungen. Dennoch waren vor allem in und um Wasungen einige Straftaten zu verzeichnen. Seit dem 11.02.2026 nahm die Polizei in Wasungen insgesamt 22 Anzeigen auf. Diese erstrecken sich vom Fahren unter Alkohol oder berauschenden Mitteln bis hin zu Körperverletzungen bei Abendveranstaltungen. Insgesamt 16 Mal musste die Polizei hinzukommen, weil zum Teil stark alkoholisierte Personen aufeinander losgingen und sich verletzten. Zudem gab es Sachbeschädigungen an einem Fahrzeug und an einer Hauseingangstür. In zwei Fällen laufen derzeit die Ermittlungen, ob möglicherweise K.O.-Tropfen verabreicht worden waren. Die jeweiligen Anzeigenerstatter klagten, nachdem sie Alkohol zu sich nahmen, über Erinnerungslücken und Unwohlsein. In keinem der Fälle kam es zu körperlichen Übergriffen. Auch in Gießübel hat die Polizei eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen und die wohl schwerwiegendste Verletzung erlitt ein Mann am 15.02.2026 in Viernau (siehe Pressemeldung vom 16.02.2026).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

    LPI-SHL: Unfall mit Personenschaden

    Schwarza (ots) - Am 17.02.2026 gegen 17.00 Uhr fuhr ein 49jähriger Fahrer eines Pkw BMW von Viernau in Richtung Schwarza. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer auf den Seitenstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    LPI-SHL: Gleich zwei Fahrräder entwednet

    Schmalkalden (ots) - Im Zeitraum vom 16.02.2026 19.00 Uhr bis 17.02.2026 15.00 Uhr gelangten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Weidebrunner Tor in Schmalkalden. Hier entwendeten der oder die unbekannten Täter zwei E-Bikes im Wert von ca. 9000,00 Euro. Die E-Bikes waren mittels Fahrradschloss gesichert. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Meiningen unter der Tel.-Nummer 03693/591-0 entgegen. ...

    LPI-SHL: Kleiner Irrtum sorgt für große Suche

    Römhild (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gegen 00:30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem ein Bewohner zunächst nicht aufgefunden werden konnte und eine Suche im Gebäude sowie im unmittelbaren Nahbereich außerhalb eingeleitet wurde. Nach rund zwei Stunden konnte Entwarnung gegeben werden. Der Mann wurde wohlauf in einem anderen Zimmer schlafend angetroffen und hatte die nächtliche Aufregung schlicht ...

