LPI-SHL: In den Gegenverkehr gekracht
Brotterode (ots)
Eine 18-jährige Autofahrerin befuhr Mittwochvormittag die Landstraße von Brotterode in Richtung Trusetal. In einer Linkskurve verlor sie auf der winterlichen Straße die Kontrolle über ihren Pkw, geriet auf die linke Fahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 40-Jährigen zusammen. Glücklicherweise blieb es bei Blechschäden. Die Frauen verletzten sich nicht. Um die kaputten Autos kümmerte sich der Abschleppdienst.
