Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrug durchschaut

Schwallungen (ots)

Betrüger versuchten bereits am 12.02.2026 ein Ehepaar aus Schwallungen um ihr Erspartes zu bringen. Sie riefen die Senioren an und gaben an, Mitarbeiter der Rentenversicherung zu sein. Sie teilten mit, dass es einige Rückbuchungen seit dem Jahr 2022 gegeben hat und das Paar nun mit über 8.600 Euro in der Schuld stünde. Man könne einen Vergleich anbieten und so müssten die beiden nur 3.000 Euro zahlen und das Geld bis zum nächsten Tag, 15:00 Uhr, auf ein Konto auf den Philippinen überweisen. Das Ehepaar wurde stutzig, ging nicht auf die Forderung ein und informierte die Polizei. Fallen Sie nicht auf diesen oder ähnliche Betrugsversuche herein. Die Unbekannten versuchen tagtäglich mit den unterschiedlichsten Maschen an Ihr Erspartes zu gelangen. Überweisen Sie niemals Geld! Übergeben Sie niemals Kontoinformationen! Lassen Sie sich niemals auf eine Geldübergabe ein! Informieren Sie die Polizei.

