LPI-SHL: Radwege und Wege, die für Kraftfahrzeuge gesperrt sind, werden nun vermehrt kontrolliert
Hildburghausen (ots)
Da es wiederholt Hinweise von Radfahrern gab, dass Radwege, landwirtschaftliche Wege und Forstwege unberechtigt von Kraftfahrzeugen benutzt werden, wird die Polizei Hildburghausen nun hier vermehrt Kontrollen durchführen. Bereits am 20.02.2026 begannen die Kontrolltätigkieten im Bereich Hildburghausen, Römhild und Eisfeld mit ihren angrenzenden Ortschaften. Zwischen Haina und Dingsleben wurden Kraftfahrzeuge festgestellt und kostenpflichtig verwarnt. Auch in den nächsten Tagen sind weitere Kontrollen geplant.
