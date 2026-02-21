LPI-SHL: Alkohol am Steuer

Schwallungen (ots) - Betrüger versuchten bereits am 12.02.2026 ein Ehepaar aus Schwallungen um ihr Erspartes zu bringen. Sie riefen die Senioren an und gaben an, Mitarbeiter der Rentenversicherung zu sein. Sie teilten mit, dass es einige Rückbuchungen seit dem Jahr 2022 gegeben hat und das Paar nun mit über 8.600 Euro in der Schuld stünde. Man könne einen Vergleich anbieten und so müssten die beiden nur 3.000 Euro zahlen und das Geld bis zum nächsten Tag, 15:00 Uhr, ...

