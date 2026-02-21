LPI-SHL: Alkohol am Steuer
Schleusegrund (ots)
Am Abend des 20.02.2026 befand sich ein Streifenwagen im Ortsteil Lichtenau, es sollten einige Fahrzeuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Gegen 21.30 Uhr wurde eine Kleintransporter gestoppt. Da beim Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt wurde, wurde dieser einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest unterzogen. Der Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Damit lag der Fahrzeugführer über dem zulässigen Grenzwert und muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
