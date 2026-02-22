PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gleich mehrere Drogenfahrten aufgeklärt

Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots)

Am 20.02.2026 konnten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen gleich mehrere Verkehrssünder im Landkreis aus dem Verkehr ziehen.

Um 08:25 Uhr konnte im Grenzweg in Schmalkalden ein 46-jähriger VW Fahrer festgestellt werden, welcher ein positives Ergebnis seines Dorgenvortestes auf Kokain hatte.

Gegen 14:40 Uhr war es dann ein 39-jähriger E-Scooter Fahrer, welcher im Renthofweg, in Schmalkalden, sein Fahrzeug unter der Einwirkung von Cannabis führte.

Und um 15:12 Uhr war es ein weiterer 46-jähriger VW Fahrer in Herpf, der ebenfalls positiv auf den Wirkstoff Kokain getestet wurde.

Alle drei wurden durch die Polizeibeamte in eine Klinik, zur Durchführung einer Blutentnahme, verbracht.

Ebenso wurde gegen die 3 Verkehrsteilnehmer ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

