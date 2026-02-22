PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrug per E-Mail - 2000 Euro abgezockt

Suhl (ots)

Am 20.02.2026 wurde in Steinbach-Hallenberg ein 62-jähriger Mann Opfer einer Betrugsmasche per E-Mail. Er hatte eine E-Mail angeblich von seinem Bankinstitut erhalten, in der der Geschädigte seine "photoTan-Aktivierung" durchführen sollte. Der Geschädigte glaubte den Anweisungen und telefonierte anschließend mit einem unbekannten Täter, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Der Täter konnte den Geschädigten durch eine gefälschte Webseite dazu bewegen, seine Anmeldedaten für das Online-Banking preiszugeben. In der Folge überwies der unbekannte Täter 2000 Euro auf ein fremdes deutsches Bankkonto.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

