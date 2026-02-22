Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kaffee heiß begehrt

Suhl (ots)

~ Am Freitag und Samstag haben drei männliche Diebe versucht, aus den Einkaufsmärkten in Suhl größere Mengen Kaffee und andere Artikel zu entwenden. Am Freitag, den 20.02.2026, wurde ein Beamter des ID Suhl außerhalb seines Dienstes in einem Einkaufsmarkt in Suhl in der Mauerstraße auf eine männliche Person aufmerksam, die sich an ihm an der Kasse vorbeischlängeln wollte. Dieser 30-jährige Täter aus Gotha hatte Drogerieartikel und Kaffee im Wert von 180 Euro in seiner Kleidung versteckt. Er konnte vor Ort gestellt werden. Am Samstag, den 21.02.2026, haben zwei weitere Täter in einem Einkaufsmarkt in Suhl, Würzburger Straße, ebenfalls versucht, Lebensmittel zu entwenden. Sie verstauten die Ware (Kaffee im Wert von bis zu 800 Euro) in einem Einkaufskorb und verließen den Markt über den Eingangsbereich. Auf dem Parkplatz konnten die Mitarbeiterinnen des Marktes den Tätern das Beutegut entreißen. Die Täter flüchteten anschließend mit einem PKW vom Tatort. ~

