Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Suhl (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am frühen Sonntagabend in der Würzburger Straße in Suhl zu einer zunächst verbalen und folgend körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine Zeugin informierte die Polizei, welche die mittlerweile in mehrere Gruppen zerstreuten Frauen und Männer feststellen konnte. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen zu den Tatbeteiligungen und Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. Zeugen, die Hinweise zu der Körperverletzung geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0045802/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

