LPI-SHL: E-Scooter-Fahrer geflüchtet
Schmalkalden (ots)
Ein E-Scooter-Fahrer fuhr Samstagnachmittag auf der Straße "Bohrmühle" in Schmalkalden. Dort kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem 23-jährigen Fußgänger, welcher durch den Zusammenprall leicht verletzt wurde. Der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne seine Daten anzugeben, konnte jedoch noch ermittelt werden. Ihn erwartet eine Anzeige.
