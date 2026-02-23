PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Scooter-Fahrer geflüchtet

Schmalkalden (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer fuhr Samstagnachmittag auf der Straße "Bohrmühle" in Schmalkalden. Dort kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem 23-jährigen Fußgänger, welcher durch den Zusammenprall leicht verletzt wurde. Der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne seine Daten anzugeben, konnte jedoch noch ermittelt werden. Ihn erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 10:24

    LPI-SHL: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

    Suhl (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am frühen Sonntagabend in der Würzburger Straße in Suhl zu einer zunächst verbalen und folgend körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine Zeugin informierte die Polizei, welche die mittlerweile in mehrere Gruppen zerstreuten Frauen und Männer feststellen konnte. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen zu den Tatbeteiligungen ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 16:14

    LPI-SHL: Auto gekauft, Kennzeichen geklaut?

    Eisenach / Bad Salzungen (ots) - Einen nicht ganz alltäglichen Einsatz hatten die Beamten der Polizeiinspektion Bad Salzungen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Sie führten in Witzelroda eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer eines Pkw Ford durch. Dabei stellten sie fest, dass die Kennzeichen, welche am Fahrzeug angebracht waren, nicht zu diesem gehörten und der 23 - jährige Fahrer zudem nicht im Besitz einer ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 15:57

    LPI-SHL: Alkoholisiert und laut im Straßenverkehr

    Krayenberggemeinde (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren ein 38 - jähriger und ein 32 - jähriger Mann mit ihren Fahrzeugen, einem E - Scooter und einem Fahrrad, gemeinsam in Merkers unterwegs und schrien dabei lautstark, sodass ein vorbei fahrender Streifenwagen auf sie aufmerksam wurde. Die Beamten der PI Bad Salzungen führten eine Verkehrskontrolle mit den beiden jungen Männern durch. Dabei konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren