LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti
Oberhof (ots)
In der Zeit vom 31.01.2026 bis 01.02.2026 beschmierten unbekannte Täter die Unterführung der L3247 in der Straße "Am Schloßberg" in Oberhof mit Sprühfarbe. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung durch Graffiti nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0041590/2026 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell