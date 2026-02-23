LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Suhl (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zur "Dombergberghütte" in der Straße "Auf dem Domberg" in Suhl. Sie entwendeten fünf Euro Bargeld sowie einen Außenstrahler mit Bewegungsmelder. Der verursachte Gesamtschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

mehr