Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrügern aufgesessen

Zella-Mehlis (ots)

Ein Ehepaar aus Zella-Mehlis erhielt am Wochenende eine E-Mail, vermeintlich von ihrer Hausbank, in der mitgeteilt wurde, dass die "Foto-TAN" aktualisiert werden müsse. Das Paar folgte den Anweisungen und erhielt kurz darauf einen Anruf eines angeblichen Bankangestellten. Dieser gab an, dass Unbekannte schon mehrere Abbuchungen vom Konto der Eheleute getätigt haben. Um das Konto zukünftig zu schützen, müsse nun eine Überweisung in Höhe von 10.000 Euro angewiesen werden. Das Paar folgte der Aufforderung zunächst und als der "Mitarbeiter" immer mehr Geld forderte, wurden die beiden stutzig und zweifelten an der Legitimität. Daraufhin beendete der Betrüger das Telefonat. Die Polizei warnt eindringlich vor diesen und ähnlichen Betrugsmaschen. Auf die unterschiedlichsten Arten versuchen Betrüger, ihre ahnungslosen Opfer um ihr Erspartes zu bringen. Sie gaukeln ihnen reale Situationen vor und sind sprachlich so versiert, dass man ihnen nahezu alles abkauft. Lassen Sie sich nicht in derartige Gespräche verwickeln. Überweisen Sie kein Geld und geben Sie keine Kontodaten preis. Informieren Sie im Zweifelsfall die Polizei.

