LPI-SHL: Starkstromkabel geklaut
Suhl (ots)
Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit vom 09.02.2026, 09:00 Uhr, bis Montagmorgen ein etwa fünf bis sechs Meter langes Starkstromkabel von einer Baustelle in der Karl-Marx-Straße in Suhl. Das Kabel diente zur Stromversorgung eines dortigen Baustellenkrans. Ein Schaden von etwa 100 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0046193/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.
