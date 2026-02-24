LPI-SHL: Starkstromkabel geklaut

Zella-Mehlis (ots) - Ein Ehepaar aus Zella-Mehlis erhielt am Wochenende eine E-Mail, vermeintlich von ihrer Hausbank, in der mitgeteilt wurde, dass die "Foto-TAN" aktualisiert werden müsse. Das Paar folgte den Anweisungen und erhielt kurz darauf einen Anruf eines angeblichen Bankangestellten. Dieser gab an, dass Unbekannte schon mehrere Abbuchungen vom Konto der Eheleute getätigt haben. Um das Konto zukünftig zu schützen, müsse nun eine Überweisung in Höhe von 10.000 ...

