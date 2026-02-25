Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Überholen

Unterbreizbach (ots)

Ein 28-jähriger Autofahrer setzte Sonntagabend an einer Steigung der Landstraße zwischen Unterbreizbach und Sünna zum Überholen eines vorausfahrenden Suzuki's an. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 35-jährigen VW-Fahrer, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen allen drei Fahrzeugen kam. Der Pkw des Unfallverursachers sowie der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 45.000 Euro. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Ein während der Unfallaufnahme mit dem 28-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus folgte. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

