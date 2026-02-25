Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falscher Bankmitarbeiter am Telefon

Meiningen (ots)

Bereits am 17.02.2026 erhielt eine Frau aus dem Raum Meiningen einen vermeintlichen Anruf ihrer Bank. Der angebliche Mitarbeiter teilte ihr mit, dass unbekannte Personen versucht hatten Geld von ihrem Konto abzubuchen. Um eine Abbuchung zu verhindern, müsste die Frau ihm Zugriff auf ihren Computer sowie ihr Onlinebanking gewähren, was sie in der Folge tat. Später stellte sie fest, dass die Betrüger 2.000 Euro von ihrem Konto auf ein anderes Konto überwiesen hatten. Seien Sie misstrauisch. Geben Sie niemals persönliche Zugangsdaten und Codes an Ihnen unbekannte Personen heraus. Legen Sie auf! Kontaktieren Sie Ihre Bankmitarbeiter persönlich unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder im Zweifelsfall die Polizei.

