LPI-SHL: Einbruch in Büroraum
Zella-Mehlis (ots)
In der Zeit von Montagabend 20:30 Uhr bis Dienstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Büro einer Firma in der Talstraße in Zella-Mehlis. Vermutlich aufgrund eines ausgelösten Alarms flohen der/die Täter ohne etwas entwendet zu haben. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt der Suhler Inspektionsdienst unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0047424/2026 entgegen.
