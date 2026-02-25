PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Büroraum

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit von Montagabend 20:30 Uhr bis Dienstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Büro einer Firma in der Talstraße in Zella-Mehlis. Vermutlich aufgrund eines ausgelösten Alarms flohen der/die Täter ohne etwas entwendet zu haben. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt der Suhler Inspektionsdienst unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0047424/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 10:26

    LPI-SHL: Einbruchsversuch misslungen

    Suhl (ots) - Dienstag gegen 01:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Werkstatt einer Motorenbaufirma in der Simsonstraße in Suhl einzudringen. Der Versuch scheiterte und die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruchsversuch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 10:15

    LPI-SHL: Falscher Bankmitarbeiter am Telefon

    Meiningen (ots) - Bereits am 17.02.2026 erhielt eine Frau aus dem Raum Meiningen einen vermeintlichen Anruf ihrer Bank. Der angebliche Mitarbeiter teilte ihr mit, dass unbekannte Personen versucht hatten Geld von ihrem Konto abzubuchen. Um eine Abbuchung zu verhindern, müsste die Frau ihm Zugriff auf ihren Computer sowie ihr Onlinebanking gewähren, was sie in der Folge tat. Später stellte sie fest, dass die Betrüger ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 09:13

    LPI-SHL: Unfall beim Überholen

    Unterbreizbach (ots) - Ein 28-jähriger Autofahrer setzte Sonntagabend an einer Steigung der Landstraße zwischen Unterbreizbach und Sünna zum Überholen eines vorausfahrenden Suzuki's an. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 35-jährigen VW-Fahrer, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen allen drei Fahrzeugen kam. Der Pkw des Unfallverursachers sowie der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 45.000 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren