Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Alkoholeinfluss

Eisfeld (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Dienstagabend einen 46-jährigen Autofahrer in Eisfeld. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Der Vorwert wurde durch den gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest bestätigt, weshalb den 46-Jährigen jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erwartet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

