LPI-SHL: Unter Alkoholeinfluss
Eisfeld (ots)
Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Dienstagabend einen 46-jährigen Autofahrer in Eisfeld. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Der Vorwert wurde durch den gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest bestätigt, weshalb den 46-Jährigen jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erwartet.
