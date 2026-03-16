Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf an der Iller - Müllsünderin bekommt Anzeige

In den vergangenen Tagen entsorgte eine 34-Jährige ihren Unrat in einem Waldstück bei Kirchdorf an der Iller.

Ulm (ots)

Ein Zeuge entdeckte am Samstagnachmittag den Müll im Mittelweg nahe der Iller. Der Müll bestand aus mehreren Plastiktüten, Papier und einer Tasche mit Plastikgefäßen. In dem Müll fanden die Ermittler Hinweise auch diverse Schriftstücke und so Hinweise auf eine Verursacherin aus dem Landkreis Biberach. Der Frau muss nun mit einer Anzeige rechnen und für die Entsorgungskosten aufkommen.

Hinweis der Polizei: Müll gehört nicht in die Natur. In Wald und Flur kann er für Pflanzen und Tiere sehr gefährlich werden. Deshalb ist es auch verboten, den Müll einfach in die Gegend zu werfen. Dafür drohen teils hohe Bußgelder. Die Polizei verfolgt diese Verstöße mit Nachdruck.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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