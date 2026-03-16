Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erlenmoos - Nach Unfall weiter gefahren

Am Samstag fuhr bei Erlenmoos der mutmaßliche Verursacher weiter. Die Geschädigte nahm die Verfolgung auf und konnte den mutmaßlich Betrunkenen stoppen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr auf der Landstraße 301 zwischen Erlenmoos und Rot an der Rot. Eine 57-Jährige war mit ihrem VW in Richtung Rot unterwegs. Am Beginn eines Waldstücks wurde sie von einem Dacia überholt. Das Auto streifte während des Überholvorgangs mit dem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des VW. Der zunächst unbekannte Autofahrer setzte sein Fahrt fort. Die 57-Jährige nahm die Verfolgung auf und fuhr dem Dacia rund drei Kilometer bis nach Rot an der Rot-Mettenberg hinterher. Dort konnte sie den Fahrer zum Anhalten bewegen und die Polizei verständigen. Die stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der mutmaßliche Unfallverursacher unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Deshalb musste der 30-Jährige mit in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Sein ausländischer Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei Ochsenhausen schätzt den Schaden an den beiden fahrbereiten Autos auf jeweils 300 Euro.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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