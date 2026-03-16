Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Zu schnell in den Kreisverkehr

Sein Auto demolierte sich am Montag ein 31-Jähriger.

Ulm (ots)

Gegen 5.30 Uhr fuhr der 31-Jährige von Heidenheim in Richtung Zang. Er war wohl nicht aufmerksam genug und fuhr zu schnell in den Zanger Kreisel ein. Sein Bremsmanöver kam zu spät und er knallte mit dem linken Hinterrad gegen die innere Bordsteinkante des Kreisel. An der Ausfahrt in Richtung Königsbronn kam der BMW zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die hintere Achse am BMW war gebrochen und das Auto wurde abgeschleppt.

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