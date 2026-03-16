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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen - Bei gewerblichen Arbeiten vom Dach gestürzt
Verletzungen erlitt ein 26-Jähriger am Samstag bei einem Arbeitsunfall in Oberdischingen.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr war der 26-Jährige zusammen mit weiteren Kollegen mit Arbeiten auf einem Dach eines Rohbaus in der Straße Am Friedhof beschäftigt. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge trat der Arbeiter wohl beim Verlegen von Dachziegeln neben die Balkenkonstruktion. In der weiteren Folge durchbrach er eine Dachfolie. Der 26-Jährige stürzte rund drei bis vier Meter in die Tiefe und landete im ersten Obergeschoß auf dem harten Boden. Die Feuerwehr Oberdischingen war vor Ort und rettete den Verletzten über eine Drehleiter. Ein Rettungswagen und auch ein Hubschrauber mit Notarzt waren vor Ort und versorgten den Verletzten. Er kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Die Polizei Ehingen hat keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

++++0479718(TH)

Bernd Kurz, Tel.0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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