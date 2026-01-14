LPI-G: Polizist bei medizinischer Hilfeleistung angespuckt (0010622/2026)
Altenburg (ots)
Am Montagabend (13.01.2026) gegen 19:13 Uhr informierten Zeugen die Polizei über die auffällige Fahrweise einer Pkw-Fahrerin im Bereich Schmölln. Das Fahrzeug konnte wenig später stehend festgestellt werden. Vor Ort stellte sich heraus, dass die 59-jährige Fahrerin stark unterzuckert war. Ein Rettungswagen wurde hinzugezogen. Beim notwendigen Verbringen in den RTW leistete die Frau Widerstand und spuckte einem 37-jährigen Polizeibeamten ins Gesicht. Dieser blieb dienstfähig, musste jedoch kurzfristig mit deutlichen Ekelgefühlen umgehen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. (DL)
