Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrüger betteln an Tankstelle

Geld für Benzin wollte sich ein 35-Jähriger am Sonntag bei Ulm erbetteln.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr versuchte ein Mann an einer Tankstelle in der Straße "Seligweiler", Benzin zu erbetteln. Der 35-Jährige stand dort mit einem Benzinkanister und bettelte nach Bargeld für Benzin. Ein Autofahrer verständigte die Polizei. Diese konnte den Bettler antreffen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Ulm-Mitte dauern an.

Hinweis der Polizei:

Bei den Benzinbettlern handelt es sich zumeist um Mitglieder von überregional agierenden Gruppierungen. Die Masche ist immer ähnlich. Oft wird Benzinmangel und eine Notlage vorgetäuscht. Die "Bettler" schlagen angebotenes Benzin oder Fahrdienste aus, denn sie haben es auf Bargeld abgesehen. Die Polizei rät dazu, in solchen Situationen ein gesundes Maß an Misstrauen walten zu lassen und im Zweifel immer die Polizei zu verständigen. Diese kann dann - sofern erforderlich - umgehend notwendige Hilfe leisten oder auch dem Anrufer die richtigen Verhaltensweisen an die Hand geben.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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