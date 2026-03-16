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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Vermisster tot aufgefunden
Am Sonntag fand ein Zeuge einen seit mehreren Monaten Vermissten 75-Jährigen.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr entdeckte ein Zeuge die sterblichen Überreste einer männlichen Person in einem Biotop westlich von Pflummern. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen 75-Jährigen aus Riedlingen handelt. Der 75-Jährige war seit Mitte August 2025 als vermisst gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei liegen keine Hinweise auf Gewalteinwirkung vor.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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