Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt zur Arbeit endet mit Verlust des Fahrzeuges

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Morgen des 09.01.2026 konnte ein 62-jähriger Haßlocher im Bereich der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Citroen angetroffen werden. Dem Mann wurde bereits aufgrund einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss am 01.01.2026 dessen Fahrerlaubnis durch die Fahrerlaubnisbehörde entzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnte ermittelt werden, dass der 62-Jährige sein Fahrzeug auch am heutigen Tage nutzte, um zu seiner Arbeitsstelle zu gelangen. Zudem konnten bei dem Haßlocher auch heute Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe Amfetamin, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Fahrer nun wiederholt wegen gleichgelagerten Delikten in Erscheinung trat, wurde dessen Fahrzeug mit dem Ziel der Einziehung und Verwertung sichergestellt. Nun kommen auf den 62-Jährigen erneut Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Auch die Fahrerlaubnisbehörde wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

