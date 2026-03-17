Ulm (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren Unbekannte in Lonsee unterwegs. In der Hauptstraße zerstörten sie ein Kellerfenster durch einen Steinwurf. Die Unbekannten warfen außerdem mehrere Fenster der Mühlbachhalle in der Hauptstraße ein. Durch die Steine wurde zudem die Fassade beschädigt. Der ...

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