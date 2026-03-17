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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Kraftstoff abgezapft
Baustellenfahrzeuge wurden am Wochenende zum Ziel von Dieseldiebstählen.

Ulm (ots)

Die vier Baumaschinen standen während dem vergangenen Wochenende auf einem Baustellengelände in Bärenbach. Diebe begaben sich auf das Gelände und zapften aus vier Fahrzeugen insgesamt etwa 1.200 Liter Dieselkraftstoff ab. Was sie für ein Fahrzeug zum Abtransport ihrer Beute verwendeten, ist nicht bekannt.

+++++++ 0488581 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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