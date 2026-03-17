POL-UL: (GP) Salach - Kraftstoff abgezapft
Baustellenfahrzeuge wurden am Wochenende zum Ziel von Dieseldiebstählen.
Ulm (ots)
Die vier Baumaschinen standen während dem vergangenen Wochenende auf einem Baustellengelände in Bärenbach. Diebe begaben sich auf das Gelände und zapften aus vier Fahrzeugen insgesamt etwa 1.200 Liter Dieselkraftstoff ab. Was sie für ein Fahrzeug zum Abtransport ihrer Beute verwendeten, ist nicht bekannt.
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